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"Сім п'ятниць на тижні!" Зеленського викрили в незнанні закону

2.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський своєю вимогою терміново скликати позачергове засідання Верховної Ради показав незнання законодавства.

На це звернув увагу в Facebook народний депутат України від фракції партії "Блок Петра Порошенка", голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Президенту, який вважає парламент обслугою слуги народу, раджу заглянути в закон про регламент ВР, де є ст. 11. У ній зрозуміло написано, що позачергове засідання скликається не пізніше, ніж у семиденний термін, а документи народним депутатам надаються не пізніше, ніж за три дні", – наголосив він.

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Зеленського викрили в незнанні закону

Зеленського викрили в незнанні закону

Ар'єв наголосив, що 18 липня, як того хотів Зеленський, його примху виконати неможливо відповідно до закону.

"Можливо, у вівторок, якщо йому це ще буде потрібно після виборів. При цьому нехай новий гарант подумає, що йому більше треба – розпускати цю Верховну Раду чи знову збирати. Бо на Банковій тепер сім п'ятниць на тижні", – написав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 16 липня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив про те, що буде скликано засідання Ради.

  • Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд заявила, що позачергове засідання виправдане, якщо воно принесе результат у вигляді будь-якого рішення. В іншому ж випадку пропозицію про його проведення можна розцінювати як тролінг.

  • Потім Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту 18 липня.

  • Спікер ВРУ у відповідь порадив президенту переробити його звернення.

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Особи
Володимир Ар'єв Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Обіцяв піти, як порушити, але то колись...А нині - дискотека (і щолк підтяжками)
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Навіщо йому закони? У нього "фішечки"
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