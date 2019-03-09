Сил ЗСУ не вистачить? В Україні назвали єдиний шанс впоратися з Росією

Україна не має причин розраховувати на припинення агресії з боку Росії в найближчій перспективі, однак її може стримати розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні.

З такою заявою виступила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в ході зустрічі з директором з питань Росії і Євразії Фіоною Хілл (США), повідомляє прес-служба Кабміну.

За її словами, Україна розраховує на подальше пильну увагу з боку США до ситуації в Азовському і Чорному морях та засудження російського збройного нападу на ВМС України в Керченській протоці.

"Агресивні дії РФ підривають регіональну і міжнародну безпеку. Кремль нехтує міжнародним правом і двосторонніми угодами. Така поведінка вимагає посилення тиску на Росію", - зазначила вона.

Климпуш-Цинцадзе додала, що лідерство США в посиленні військової присутності НАТО в Чорноморському регіоні є "єдиним шляхом, який може допомогти стримати Росію від агресивних дій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Україна пригрозила Росії через агресію в морі, згадавши про осінній конфлікті поблизу Керченської протоки.

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