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Сил ЗСУ не вистачить? В Україні назвали єдиний шанс впоратися з Росією

11.9тЧитати матеріал російською

Україна не має причин розраховувати на припинення агресії з боку Росії в найближчій перспективі, однак її може стримати розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні.

З такою заявою виступила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в ході зустрічі з директором з питань Росії і Євразії Фіоною Хілл (США), повідомляє прес-служба Кабміну.

За її словами, Україна розраховує на подальше пильну увагу з боку США до ситуації в Азовському і Чорному морях та засудження російського збройного нападу на ВМС України в Керченській протоці.

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"Агресивні дії РФ підривають регіональну і міжнародну безпеку. Кремль нехтує міжнародним правом і двосторонніми угодами. Така поведінка вимагає посилення тиску на Росію", - зазначила вона.

Климпуш-Цинцадзе додала, що лідерство США в посиленні військової присутності НАТО в Чорноморському регіоні є "єдиним шляхом, який може допомогти стримати Росію від агресивних дій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Україна пригрозила Росії через агресію в морі, згадавши про осінній конфлікті поблизу Керченської протоки.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
Теги
Чорне мореАзовське мореКерченська протока
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Синдром галантерейщика ..
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Чего-то не слышно уже этих бравых призывов как можно быстрее закрепить успех и повторно пройти через Керченский пролив. А так ведь орали с месяц назад и сдулись. Хозяева, видать, не разрешили.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Ох уж эти цэевропейские попрошайки..
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