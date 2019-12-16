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16 грудня • оновлено в 14:03
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"Сигнал тривоги": в законопроєкті Зеленського про Донбас знайшли натяк на федералізацію

9.7т
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Законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким він хоче внести зміни до Конституції України про децентралізацію, має шпарини для подальшої федералізації держави.

На це звернув увагу на своїй сторінці у Facebook народний депутат України від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.

"Війна – це мир. Свобода – це рабство. Невігластво – це сила. Орвелл втілюється у змінах до Конституції. Цю "децентралізацію" із закріпленням прямої одноосібної президентської вертикалі ще аналізуватимуть. Але є один реальний очевидний сигнал тривоги. На прямолінійну зміну статусу ОРДЛО у Зеленського не наважилися. Вирішили заховати", – написав він.

Політик звернув увагу на те, що відповідно до чинної редакції Конституції України, в 92 статті йдеться про те, що виключно законами України визначаються статус столиці України та спеціальний статус інших міст.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

У законопроєкті ж, який вніс до парламенту Зеленський, пропонується, щоб виключно законами України визначали адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць і правовий статус міста Києва як столиці України.

"Привіт узаконеним ОРДЛО простою більшістю Верховної Ради (226 голосів замість 300) у статусі, який визначать потім. А далі можна і фактичну федералізацію під таке формулювання, якщо домовляться. Кількаходовочка. Я говорив, всі основні дії зі зливання України під вимоги Путіна будуть не в Парижі. Треба стежити за руками потім. Ось, будь ласка, фокус номер раз", – обурився Ар'єв.

Він закликав громадськість показати владі, що Конституція не може стати розмінною монетою в небезпечних іграх із Кремлем. "Бо на кону не самопіар Зеленського, а безпека України", – наголосив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Децентралізація в Україні
Особи
Володимир Зеленський Володимир Ар'єв
Місце
Україна
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семенов Александр
семенов Александр
вислоухие ищут зраду , соскучились по запаху шин и кастрюлях на тупых рогатых бошках
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