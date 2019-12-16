"Сигнал тривоги": в законопроєкті Зеленського про Донбас знайшли натяк на федералізацію

Законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким він хоче внести зміни до Конституції України про децентралізацію, має шпарини для подальшої федералізації держави.

На це звернув увагу на своїй сторінці у Facebook народний депутат України від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.

"Війна – це мир. Свобода – це рабство. Невігластво – це сила. Орвелл втілюється у змінах до Конституції. Цю "децентралізацію" із закріпленням прямої одноосібної президентської вертикалі ще аналізуватимуть. Але є один реальний очевидний сигнал тривоги. На прямолінійну зміну статусу ОРДЛО у Зеленського не наважилися. Вирішили заховати", – написав він.

Політик звернув увагу на те, що відповідно до чинної редакції Конституції України, в 92 статті йдеться про те, що виключно законами України визначаються статус столиці України та спеціальний статус інших міст.

Володимир Зеленський

У законопроєкті ж, який вніс до парламенту Зеленський, пропонується, щоб виключно законами України визначали адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць і правовий статус міста Києва як столиці України.

"Привіт узаконеним ОРДЛО простою більшістю Верховної Ради (226 голосів замість 300) у статусі, який визначать потім. А далі можна і фактичну федералізацію під таке формулювання, якщо домовляться. Кількаходовочка. Я говорив, всі основні дії зі зливання України під вимоги Путіна будуть не в Парижі. Треба стежити за руками потім. Ось, будь ласка, фокус номер раз", – обурився Ар'єв.

Він закликав громадськість показати владі, що Конституція не може стати розмінною монетою в небезпечних іграх із Кремлем. "Бо на кону не самопіар Зеленського, а безпека України", – наголосив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський запропонував внести зміни до Конституції про децентралізацію і 13 грудня вніс проєкт закону №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" до Верховної Ради.

16 грудня на сайті парламенту опублікували текст цього законопроєкту. У ньому пропонується змінити статті Конституції 118-120, 132, 133, 140-144.

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