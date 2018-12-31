Сідней зустрів Новий рік рекордним салютом та феєрверками

Новий рік уже розпочав святкову ходу планетою. Жителі Сіднея зустріли новий 2019 рік небаченими за масштабами салютом та феєрверками.Деякі країни світу вже зустріли Новий 2019 рік. Приміром, Новий рік привітали мешканці та гості Сіднея. Перехід до 2019 року супроводжував 12-хвилинний салют та феєрверки.

За даними кореспондента агенції новин AFP, на святкове дійство, проведене поблизу гавані міста, зібралося близько 1,5 мільйона громадян. Місцева влада запевняє, що цього разу на осяяння неба салютами та феєрверками пішла рекордна кількість піротехнічних засобів.

Утім, першими Новий рік зустріли не австралійці. Цей привілей належить мешканцям таких тихоокеанських острівних держав, як Самоа.