Швидкого одужання від коронавірусу побажав Зеленському Порошенко й закликав повернути 40 млрд до СOVID-фонду

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко побажав президенту України Володимиру Зеленському швидкого одужання від коронавірусу.

Перебуваючи у Львові, він закликав владу повернути в коронавірусний фонд 40 мільярдів гривень, які було витрачено не за призначенням, і забезпечити фінансову допомогу українцям у разі оголошення локдауну, повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".

"Попри політичну боротьбу й безліч питань до влади, яка провалила оборону країни від пандемії, я по-людськи бажаю Володимиру Олександровичу якнайшвидшого одужання. Я на собі знаю, що таке перехворіти ковідом. І дуже сподіваюся, що його молодий 42-річний організм легко впорається з інфекцією. Я щиро цього прагну", – зазначив п’ятий президент України.

Порошенко зауважив, що влада говорить про запровадження так званого локдауну вихідного дня, але забуває говорити про гроші.

"Люди мають їсти, платити за квартири – люди мають видатки. Рішення мають бути дуже прості: повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 мільярдів", – зазначає Порошенко.

Кошти з фонду мають витрачатися не на дороги чи поліцію, а на захист лікарів, підтримку громадян і на медичне оснащення, наголошує лідер "Європейської солідарності".

"Закупити й обладнати кисневими станціями, кисневими концентраторами кожне ліжко, забезпечити засобами захисту кожного лікаря, вчителя, вихователя", – наголошує п’ятий президент.