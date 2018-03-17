Швеція та КНДР завершили триденні переговори у Стокгольмі

У Стокгольмі завершилися триденні переговори глав МЗС Швеції та КНДР. У шведському МЗС деталей зустрічі не повідомляють, лише зазначають, що основною темою переговорів була безпека на Корейському півострові.Міністри закордонних справ Північної Кореї та Швеції Рі Чон Хо та Маргот Вальстрьом у суботу, 17 березня, завершили триденні переговори, в центрі уваги яких перебували питання безпеки. Перемовини, які окремі оглядачі схильні вважати дипломатичною підготовчою роботою до зустрічі лідерів США та Північної Кореї, відбувалися у приміщенні шведського МЗС у Стокгольмі, повідомляє агенція dpa.

Міністри "обговорили можливості та виклики, пов'язані з продовженням дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення мирного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві шведського МЗС. Також зазначається, що на переговорах йшлося й про інші теми, як-от гуманітарну ситуацію в КНДР та санкції ООН.

"Головний фокус у переговорах був зосереджений на безпековій ситуації на Корейському півострові", - заявила після завершення перемовин Маргот Вальстрьом, яку цитує агенція AP. При цьому шведська міністерка закордонних справ не зазначила, чи візит до Стокгольма призвів до якогось подальшого розвитку ситуації у питанні щодо можливої зустрічі лідерів США та КНДР.

Рі Чон Хо не робив жодних публічних заяв. Напередодні він провів коротку зустріч з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном.

Зустріч у Стокгольмі відбулася на тлі деякого зменшення напруги між Пхеньяном та Вашингтоном. Тиждень тому президент США Дональд Трамп неочікувано заявив, що зустрінеться із очільником режиму в КНДР Кім Чен Ином ймовірно у травні поточного року.

Швеція відіграє ключову роль як канал комунікації між Вашингтоном і Пхеньяном. Північнокорейське посольство працює в країні з 1970-х років; крім того, Стокгольм представляє американські дипломатичні інтереси в Пхеньяні. Шведський уряд неодноразово пропонував сприяння у переговорах між двома країнами. У ЗМІ навіть припускають, що скандинавська країна може відіграти роль посередника у вирішенні кризи.