Швеція проводить наймасштабніші військові навчання з 1975 року

У Швеції з нагоди національного свята відбуваються найбільші за понад 40 років військові маневри. Участь в них беруть 22 тисячі резервістів.На тлі загострення кризи у відносинах між західними країнами та Росією Швеція проводить найбільші військові навчання з 1975 року. За даними армії, у загальнонаціональних військових маневрах, які відбуваються у Національний день країни у середу, 6 червня, взяли участь 40 батальйонів та 22 тисячі резервістів.

"Наша місія полягає у посиленні військової обороноздатності Швеції та вдосконаленні наших оперативних можливостей", - заявив верховний головнокомандувач Швеції Мікаель Біден. Резервісти мають "критичне" значення для оборони країни, сказав він. Учасники маневрів патрулюють вулиці міст, порти та аеропорти країни у день свята, повідомляє шведське видання The Local.

Минулого місяця в Швеції випустили буклет з інформацією для громадян щодо того, як поводитися у разі війни, природних катаклізмів і кібератак. Буклет має назву "Якщо прийде війна чи криза" (If Crisis or War Comes). Востаннє подібний буклет було видано в Швеції у 1961 році, у часи "холодної війни".

Швеція не має спільного кордону з Росією і не є членом НАТО. Утім, дипломатична напруга між Стокгольмом та Москвою нещодавно суттєво зросла, зокрема, через отруєння екс-розвідника Скрипаля у Великобританії. Крім того, шведська влада попереджає про ймовірність втручання Москви у парламентські вибори в країні, заплановані на вересень, повідомляє агенція AFP.