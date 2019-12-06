"У нас інший план": Зеленський розкрив нюанси переговорів про Донбас

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його план із відновлення контролю над кордоном на Донбасі дещо відрізняється від Мінських угод.

Глава держави виступив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 6 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви говорите, що вибори пройдуть тільки при повному контролі над кордоном. Але Мінські домовленості передбачають спочатку вибори, а потім отримання контролю. Як ви збираєтеся вирішувати цю диллему?" – запитали президента.

"Чесно скажу, у нас інший план із приводу кордону: як це передається і яким чином Україна контролює кордон", – запевнив Зеленський.

Зеленський розкрив нюанси переговорів про Донбас Скріншот з відео

"Ви хочете змінити в цій частині Мінські угоди?" – прозвучало у відповідь.

"Я не можу однозначно відповісти, тому що хтось може зірвати зустріч у "нормандському форматі"просто. Я не готовий ризикувати можливістю цього важливого для України саміту", – сказав глава України.

"А скажіть, люди, які озброєні там контролюють населення, вони будуть брати участь у процесі? Передбачена амністія?" – поставив питання Шустер.

Зеленський розкрив нюанси переговорів про Донбас Скріншот з відео

"Закон проголосували кілька років тому. Якщо ми побачимо можливість, якщо будуть виводити війська – ми будемо говорити про амністію", – пообіцяв Зеленський.

Зеленський розкрив нюанси переговорів про Донбас Скріншот з відео

Зеленський розкрив нюанси переговорів про Донбас Скріншот з відео

Зеленський прийшов у студію Шустера Скріншот з відео

Зеленський прийшов у студію Шустера Скріншот з відео

Зеленський прийшов у студію Шустера Скріншот з відео

Зеленський розкрив нюанси переговорів про Донбас DW

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