"Домовитися буде складно": Зеленський назвав головну умову виборів на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон із Росією.

Про це український лідер сказав у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 9 грудня. Так він відповів на запитання ведучого про "червоні лінії" на майбутній саміт у "нормандському форматі" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Моя позиція проста: в момент виборів у тимчасово окупованих Донецьку і Луганську Україна повинна контролювати наш, український, кордон", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Скрін відео

Шустер озвучив і інші "червоні лінії", які накреслили лідери "Європейської солідарності" Петро Порошенко, "Батьківщини" Юлія Тимошенко і "Голосу" Святослав Вакарчук.

"По-перше, мені дуже подобається, що серед цієї трійки нових політиків – Петро Порошенко, Юлія Володимирівна і Славко Вакарчук – що вони не згодні саме з тим, що саме він, Порошенко, підписав", – сказав на це президент.

Скрін відео

Володимир Зеленський і Савік Шустер Скрін відео

"По-друге, коли вони щось підписують між собою, то повинні розуміти, що ніхто не хоче капітуляції, віддавати наші території. А через що вони збираються в цілому? Якісь деталі з приводу того, що вибори не можуть проходити, коли там озброєні люди – так. Ми все це розуміємо. Деталі з кордоном дуже складні", – продовжив він.

Зеленський також висловив упевненість у тому, що домовитися на зустрічі "буде дуже складно".

"Кажуть, що гроші люблять тишу. І, що я зрозумів за ці шість місяців, політика любить мовчання. Якщо я розповім усі деталі, то буду без зброї за столом, за яким інші люди будуть озброєні. Тому деякі деталі розповідати не буду", – зазначив український глава.

Скрін відео

Савік Шустер Скрін відео

Він також висловився про нашумілу "формулу Штайнмаєра", пояснивши, що на початку вересня українська сторона підписала не "формулу", а узгодила її текст.

Далі "формула" буде імплементована в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, але тільки тоді, коли РФ виведе з України війська та пройде процес роззброєння незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

"Тобто коли буде безпека, тоді почнуться вибори, і тоді буде імплементована "формула Штайнмаєра", – сказав президент.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було озвучено розклад президента України Володимира Зеленського на "нормандському саміті".

Глава Росії Володимир Путін підтвердив, що планує провести 9 грудня в Парижі окрему зустріч із Зеленським.

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