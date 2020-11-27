Шустер у прямому ефірі назвав заяву Киви про Сороса "маячнею"

Між українським журналістом Савіком Шустером і народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Іллею Кивою сталася словесна перепалка в прямому ефірі.

Інцидент трапився після того, як член ОПЗЖ заговорив про "групу" американського трейдера Джорджа Сороса у Верховній Раді. Про це він заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", яка транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 27 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Звертаючись до заступника голови фракції "Голос" Ярослава Железняка, Кива сказав, що той "не має права" говорити про ситуацію на Донбасі.

"Ви всього лише на-всього є групою Сороса в українському парламенті", – майже кричав Кива. Перепалка з Железняком тривала ще кілька секунд, після чого ведучий ток-шоу зупинив нардепа від ОПЗЖ.

"Ви коли небудь Сороса бачили взагалі?" – запитав журналіст. "Я прошу вибачення", – сказав Кива, ймовірно, намагаючись перебити Шустера.

"Ви знаєте, хто це?" – продовжив ведучий, на що політик відповів: "Звичайно".

Савіка Шустера вивів із себе коментар Іллі Киви Скриншот відео

Кива під час "перепалки" Скриншот відео

"Ви взагалі то про нього щось читали? Ви просто словами кидаєтеся, не знаєте, про кого. Це чиста маячня справжня. Просто справжня маячня!" – сказав Шустер.

"Це ваша позиція", – відреагував Кива. "Це не моя позиція, це позиція всіх нормальних людей", – сказав на це журналіст.

"Ну хто його знає", – відповів народний депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасникам мітингу проти так званого "зовнішнього управління", який 24 листопада провели представники партії "Опозиційна платформа – За життя" біля будівлі посольства США в Києві, платили по 120 гривень. В акції брав участь, зокрема, нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.