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7 грудня • оновлено в 00:28
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"Ви заважаєте Україні!" Кравчук жорстко звернувся до Порошенка, Вакарчука і Тимошенко

11.6т
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Перший президент України Леонід Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які закликали українців вийти на Майдан перед "нормандським" самітом і окреслити "червоні лінії" перед главою держави Володимиром Зеленським.

Свою позицію щодо спільної заяви лідерів фракцій "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" Петра Порошенка, Юлії Тимошенко і Святослава Вакарчука він висловив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо ви хочете допомогти президенту, тоді проти кого ці протести на Майдані?" – обурився він під час виступу Вакарчука.

Новини
"Ні капітуляції!" Опозиція закликала вийти на Майдан
Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Скріншот з відео

"Україна в дуже важкому стані. Чому ви йдете на Майдан, збираєте людей і будете демонструвати свою "ерундіцію", для того щоб збуджувати людей. Ви допомагаєте президенту? Ви допомагаєте Україні? Ви не допомагаєте, а заважаєте Україні! Тут працює не інтерес допомогти Україні, а не погасла ненависть до того, що вони не при владі", – вибухнув перший президент України.

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Скріншот з відео

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Скріншот з відео

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Скріншот з відео

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Кравчук розкритикував протест проти Зеленського

Скріншот з відео

Кравчук розкритикував опозицію

Кравчук розкритикував опозицію

Скріншот з відео

Кравчук заявив, що опозиційні фракції пишуть документи, які роз'єднують Україну.

"Є речі, особливо, коли мова йде про важкі, делікатні переговори, які на вулицях не обговорюють. Визначені законом, документами позиції. Ми не бачимо, що хтось їх відкидає, змінює, і президент їде з підтримкою народу їх виконувати. Ви чули, щоб в інших країнах, якщо Меркель, Макрон і інші їдуть на переговори, люди, не знаючи навіть натяків на якісь проблеми, збираються і говорять: "Не забудь те! Скажи те!"?" – обурився Кравчук.

Пізніше перший президент України зробив авторам шоу зауваження: Кравчука обурило, що його не пустили в студію під час виступу Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі ток-шоу Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей стане можливим тільки тоді, коли Україна буде повністю контролювати кордон із Росією.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Леонід Кравчук Петро Порошенко Юлія Тимошенко Святослав Вакарчук Савік Шустер
Тег
нормандський формат
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Так він же не знав, а щас каже шось знає, це є підозрілим, треба і зараз тоже нічого не знати, а то ще хтось може подумати, що ви і тоді були досить у всьому обізнані
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Віталій Віталій
Віталій Віталій
Оце воно сказалр
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Червоний Данило
Червоний Данило
кравчук, ты ссыкло голимое! молчал бы! сам нихера не сделал, а теперь вякаешь!
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Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Николаев Олег, И зачем вы, русские, в своей армии так и норовите всех целовать в задницу? Вас уже ваши же новобранцы отстреливают по 8 штук за раз. Но вам не ймется. И эти целовальщики упрекают европейцев за толерантность в отношении геев. Да, завидуете вы им черной завистью!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Червоний Данило, вы, укпропитеки, удивительно неблагодарные люди. Ещё при СССР у нас, русских, в армии была поговорка: "Куда хихла не целуй - везде задница". Этот польский гражданин по рождению дал вам независимую страну с названием Украина. И вы его вот так помоите.
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