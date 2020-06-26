Шустер: агресію Путіна проти України підтримує 30% росіян

Рівно 30% опитаних росіян підтримали агресивну політику їхнього президента Володимира Путіна по відношенню до України.

Результати опитування були озвучені в прямому ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. Ведучий програми зазначив, що в ньому взяли участь 1600 росіян старше 18 років.

У підсумку, 30% підтримали політику Путіна по відношенню до України, 31,6% виступили проти, а 38,4% не визначилися. При цьому, Шустер зазначив, що серед тих, хто не підтримав дії РФ, можуть бути люди з різними намірами.

"Серед них можуть бути і прихильники радикальної позиції: вони вважають, що потрібно було Путіну йти до кінця, може і до Києва. А інші проти і Криму, і Донбасу, і всього іншого. Тому аналітики зробили вибірку за поглядами: 64% – ліберали , 32% – ідеологічно не визначився, і всього лише 4% – прихильники імперської ідеології", – повідомив Шустер.

30% росіян підтримують агресію Путіна по відношенню до України Скріншот з ефіру "Свободи слова"

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