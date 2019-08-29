Шукав Зеленський: новий міністр оборони осоромився в Раді

Новообраний міністр оборони України Андрій Загороднюк не з'явився вчасно на свій виступ перед депутатами Верховної Ради України IX скликання.

Це сталося перед голосуванням за кандидатуру голови Міноборони під час першого засідання парламенту 29 серпня. Трансляція події велася в мережі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Так, спікер парламенту Дмитро Разумков запросив Загороднюка як кандидата в міністри до мікрофона. Після цього сталася заминка – депутат не з'явився.

Андрій Загороднюк Telegram-канал партії "Слуга народу"

"Вони просто не кличуть його... Ви чуєте? Запросіть, будь ласка, пана Загороднюка", – сказав присутній на засіданні президент України Володимир Зеленський.

Хтось у залі сказав, що кандидату сказали прийти на 18:00, а його запрошували до мікрофона вже о 17:45.

Після цього Разумков запропонував зробити перерву засідання на 15 хвилин.

Як писав OBOZREVATEL, 29 серпня депутати Верховної Ради України IX скликання обрали спікером парламенту главу партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

Під час першого засідання Рада створила п'ять парламентських фракцій і депутатську групу.

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