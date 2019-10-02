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2 жовтня • оновлено в 18:01
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/ Політика

"Шукали привід для атаки": Путін звинуватив Україну у скандалі із Трампом

2.2т Читати матеріал російською

У США почали навмисне атакувати президента Дональда Трампа, зокрема і через скандал, пов'язаний з Україною.

Відповідну заяву зробив президент РФ Володимир Путін, зазначивши, що з Трампом у нього "склалися довірчі відносини", пише "Интерфакс".

"Тепер це Україна і пов'язані з нею розбірки в плані відносин з Україною і президентом Зеленським. Ми тут до чого? Це зайвий раз підтверджує, що ми взагалі тут з першого кроку були ні до чого. Просто шукали приводи для атак на новообраного президента" , – заявив він.

За словами Путіна, Росія не проти опублікування стенограми розмов із лідером США, але "там немає нічого компрометувального". Також Путін висловив надію, що відносини між країнами нормалізуються.

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"Ми виходимо з того, що здоровий глузд і корінні інтереси – хочу це наголосити – саме корінні інтереси Сполучених Штатів, вони відіграють свою роль, і відносини між Росією і Сполученими Штатами повернуться до нормального стану. Але цього поки немає, це правда", – заявив він.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп

РБК

За словами Путіна, Трамп сам хоче відновити відносини з РФ, і він "це вітає".

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Кремлі заявляли, що згодні опублікувати стенограми розмови Путіна і Трампа лише за умови обопільної згоди сторін. До цього Білий дім засекретив всі деталі їхньої розмови.

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Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Росія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина! против росии воюет только конгресс сша а трамп воюет за россию
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0
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба поделить неньку, между цивилизованными странами по линии Керзона и забыть,як о страшном сне. Со временем братья-украинцы поймут свои ошибки и будут жить в мире и дружбе с братским русским народом,под мудрым киривництвом Владимира Владимировича Путина
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филипп филипыч
филипп филипыч
дружба россии и сша это как серпом по яйцам упоротых. поэтому эти ребята на все пойдут, это и так было ясно)
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