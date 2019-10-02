"Шукали привід для атаки": Путін звинуватив Україну у скандалі із Трампом

У США почали навмисне атакувати президента Дональда Трампа, зокрема і через скандал, пов'язаний з Україною.

Відповідну заяву зробив президент РФ Володимир Путін, зазначивши, що з Трампом у нього "склалися довірчі відносини", пише "Интерфакс".

"Тепер це Україна і пов'язані з нею розбірки в плані відносин з Україною і президентом Зеленським. Ми тут до чого? Це зайвий раз підтверджує, що ми взагалі тут з першого кроку були ні до чого. Просто шукали приводи для атак на новообраного президента" , – заявив він.

За словами Путіна, Росія не проти опублікування стенограми розмов із лідером США, але "там немає нічого компрометувального". Також Путін висловив надію, що відносини між країнами нормалізуються.

"Ми виходимо з того, що здоровий глузд і корінні інтереси – хочу це наголосити – саме корінні інтереси Сполучених Штатів, вони відіграють свою роль, і відносини між Росією і Сполученими Штатами повернуться до нормального стану. Але цього поки немає, це правда", – заявив він.

Володимир Путін і Дональд Трамп РБК

За словами Путіна, Трамп сам хоче відновити відносини з РФ, і він "це вітає".

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Кремлі заявляли, що згодні опублікувати стенограми розмови Путіна і Трампа лише за умови обопільної згоди сторін. До цього Білий дім засекретив всі деталі їхньої розмови.

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