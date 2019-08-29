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"Шуфрича повинні змінити": Порошенко виступив із першою заявою у новій Раді

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П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко виступив із першою заявою як парламентар у Верховній Раді дев'ятого скликання.

Зокрема він зазначив, що його фракція категорично не сприймає призначення представника "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича на посаду голови комітету зі свободи слова. Відео з власним виступом політик опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Facebook Петра Порошенка

"Європейська солідарність" чітко вимагатиме, щоб "Слуга народу" змінила цю кандидатуру", – наголосив Порошенко.

Він також додав, що його команда є державниками і робитиме все від неї залежне, щоб Україна продовжила шлях реформ.

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"Водночас ми будемо стежити, щоб влада не перейшла червоні лінії на нашому шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Бажаю Верховній Раді IX скликання згоди, плідної та ефективної роботи в інтересах України та українського народу", – звернувся новообраний парламентар до своїх колег.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Європейська солідарність" заявила, що вважає неприйнятним обрання головою Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України представника ОПЗЖ Нестора Шуфрича – близького соратника Віктора Медведчука. Вона закликала партії "Голос" і "Батьківщина" переглянути свої позиції та публічно виступити проти такого призначення.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Wick John
Wick John
При алкашей свободы слова не было и эта пьяная мразь хочет и что бы и дальше не было свободы слова; ведь тогда всплывет много фактоф о том как эив пьяная свинья воровала деньги из бюджета
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Serov Oleg
Serov Oleg
как этой св.инорыл.ой тв.ари,слитой на выборах в унит.аз адекватными украинцами,дают слово в раде?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А драки в Зраде будут? Как то будет пресненько без драк в Зраде!!!
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