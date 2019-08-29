"Шуфрича повинні змінити": Порошенко виступив із першою заявою у новій Раді

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко виступив із першою заявою як парламентар у Верховній Раді дев'ятого скликання.

Зокрема він зазначив, що його фракція категорично не сприймає призначення представника "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича на посаду голови комітету зі свободи слова. Відео з власним виступом політик опублікував на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Петро Порошенко Facebook Петра Порошенка

"Європейська солідарність" чітко вимагатиме, щоб "Слуга народу" змінила цю кандидатуру", – наголосив Порошенко.

Він також додав, що його команда є державниками і робитиме все від неї залежне, щоб Україна продовжила шлях реформ.

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"Водночас ми будемо стежити, щоб влада не перейшла червоні лінії на нашому шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Бажаю Верховній Раді IX скликання згоди, плідної та ефективної роботи в інтересах України та українського народу", – звернувся новообраний парламентар до своїх колег.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Європейська солідарність" заявила, що вважає неприйнятним обрання головою Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України представника ОПЗЖ Нестора Шуфрича – близького соратника Віктора Медведчука. Вона закликала партії "Голос" і "Батьківщина" переглянути свої позиції та публічно виступити проти такого призначення.

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