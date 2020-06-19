Народний депутат Верховної Ради України від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич заявив, що чекає результати тесту на COVID-19, а після різко висловився на адресу головного санітарного лікаря Віктора Ляшка і навіть почав йому погрожувати.

В ефірі "Право на владу" на "1+1" Шуфрич заявив, що вже завтра, 19 липня, він отримає результати тесту на коронавірус. Також він різко звернувся до Віктора Ляшка, заявивши, що той провалив тестування в Україні.

"Вікторе, прибери посмішку зі свого обличчя! 2,4 мільярда доларів ми, народні депутати, проголосували, і виділили вам для боротьби з COVID-19. Ви з грудня-місяця головний санлікар у нашій країні. Так ось, щоб ви знали, Білорусь протестувала 9% свого населення, Австралія – 7%, Литва – майже 14%, Італія – 8%, Іспанія – 10%, а Україна – 1%. Ми вам дали всі можливості протестувати людей!" – висловився Шуфрич.

Він також заявив, що люди не можуть протестуватися при появі перших симптомів, а їх сім'ї і зовсім повинні чекати по два тижні. Як приклад він навів свою власну ситуацію, а після почав погрожувати Ляшку "надіти плато на голову".

"І це мені сказали, коли я запитав, що буде, якщо тест виявиться позитивним. Я запитав, як ми протестуємо мою дружину, дітей і тата? Сказали через 14 днів. Сволоти ви і нелюди! Ви сподівалися на те, що проскочите? Що ви брешете? Італія і Іспанія послаблюють карантин, коли у них хворих у день у 10 разів менше, ніж на піку. Вікторе, ви нам говорили про плато? Так ось, сподівайся на те, що я пробуду на карантині. Якщо ні, то я тобі це плато на голову надіну!" – розлютився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж ефірі Ляшку дорікнули в тому, що він прийшов у студію без маски, чим показав українцям негативний приклад.