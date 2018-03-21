Штучний інтелект у хірургії - незабаром реальність? (відео)

Штучний інтелект має моделювати індивідуальне лікування пацієнтів. У Німеччині нові технології вже досягли відповідного рівня.Серцева хірургія - дуже кропітка і точна робота, до міліметра. Операція на цьому життєво важливому органі коштує тисячі євро і часто займає увесь день. Надавати кожному пацієнтові індивідуальне лікування - мрія Тітуса Кюне з серцевого центру в Берліні. Він та його команда збирають величезну кількість даних, які штучний інтелект оброблятиме і потім видаватиме пропозиції для лікування майбутніх пацієнтів. Як це працює - дивіться у репортажі DW.