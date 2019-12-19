Штрафи за кнопкодавство: "Слуги" ухвалили законопроєкт про покарання для нардепів

У четвер, 19 грудня, монобільшість Верховної Ради ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про введення кримінальної відповідальності за кнопкодавство.

"За" проголосував 261 народний депутат. Не підтримали документ 2 парламентарії.

Так, згідно з документом у Кримінальному кодексі передбачили, що умисне вчинення народним депутатом на пленарному засіданні Ради голосування за колегу (неособисте голосування) – карається штрафом від 51 до 85 тис. грн.

"Слуги" ввели штрафи за кнопкодавство Дзеркало тижня

Згідно із законопроєктом, апарат ВРУ забезпечить відеофіксацію голосування нардепами під час пленарних засідань. Крім того, за новими правилами, якщо нардеп помітив, що хтось кнопкодавив, він повинен вимагати припинити голосування.

Глава ВРУ з'ясовує, чи присутній народний депутат на засіданні. Якщо депутата немає – спікер повідомляє Раді про виявлений факт кнопкодавства і доручає Лічильній комісії вилучити картку відсутнього нардепа. Голосування, під час якого виявили факт кнопкодавства, проводитимуть повторно.

Крім того, законопроєкт дав право акредитованим у парламенті журналістам повідомити про факт виявлення кнопкодавства апарату ВРУ, додавши відео або фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя" спіймали на новому способі кнопкодавства.

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