Штрафи і в'язниця за порушення карантину в Україні: Зеленський поставив крапку

Президент України Володимир Зеленський схвалив рішення про введення штрафів до 170 тисяч гривень за порушення правил карантину. А також позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.

Про це йдеться в даних на сторінці законопроєкту №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" на сайті ВРУ. Зазначається, що його глава держави підписав 18 березня.

Зокрема, за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил, а також рішень органів місцевого самоврядування із питань боротьби з інфекційними захворюваннями запроваджується адмінштраф у розмірі 1-2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 17-34 тис. гривень, а для посадових осіб – 2-10 тис. неоподатковуваних мінімумів, тобто від 34 до 170 тис. гривень.

Зеленський підписав закон про коронавірус

Окрім цього, випадки неоприлюднення чи порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі посадовими особами відповідно до вимог закону, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, каратимуть штрафом у розмірі 700-1000 неоподатковуваних мінімумів – 11,9-17 тис. гривень. Ці самі дії, вчинені повторно протягом року, – 1-1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів, що становить 17-25,5 тис. гривень.

Зауважимо, що Закон також посилює кримінальну відповідальність за порушення норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

Картка законопроєкту №3219 w1.c1.rada.gov.ua

Так, штраф збільшується зі 100 до 1-3 тис. неоподатковуваних мінімумів, тобто з 1,7 тис. гривень до 17-51 тис. гривень.

Покарання за подібне правопорушення, яке спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, зберігається у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Наголосимо, що Закон набуває чинності із дня опублікування і діятиме протягом 3 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пресслужба Національної поліції спростувала інформацію про те, що батьків нібито штрафуватимуть, якщо їхніх дітей помітять на вулиці, а також твердження про кримінальну відповідальність на термін від 2 до 5 років.

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