Штраф Зеленського за каву передали до Верховного суду: що не так

Політика 10:56, 19.06.2020 Оновлено: 11:52, 19.06.2020

Розгляд справи про штраф президенту Володимиру Зеленському за порушення карантину під час відвідування Хмельницького передали до Верховного суду України.

Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду. Він звернувся до Верховного суду для розтлумачення, чи може бути президент притягнутий до адміністративної відповідальності, адже відповідно до Конституції має недоторканність.

Зеленському загрожує стягнення на суму від 34 до 170 тисяч гривень за те, що він випив кави в приміщенні ресторану, коли це було заборонено карантинними обмеженнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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