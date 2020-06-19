Штраф Зеленського за каву передали до Верховного суду: що не так
Розгляд справи про штраф президенту Володимиру Зеленському за порушення карантину під час відвідування Хмельницького передали до Верховного суду України.
Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду. Він звернувся до Верховного суду для розтлумачення, чи може бути президент притягнутий до адміністративної відповідальності, адже відповідно до Конституції має недоторканність.
Зеленському загрожує стягнення на суму від 34 до 170 тисяч гривень за те, що він випив кави в приміщенні ресторану, коли це було заборонено карантинними обмеженнями.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимиру Зеленському виписали штраф за порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.
Це трапилося після публікації фото, на якому в одному з міських кафе глава держави сидить за столиком, незважаючи на карантинні обмеження.
На світлині також був присутній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У соціальних мережах його звинуватили в подвійних стандартах і заявили, що тепер у країні "не буде жодних карантинів".
Однак Ляшко сказав, що відвідування президентом Зеленським кафе в Хмельницькому не було порушенням карантину: так він, за його словами, перевіряв готовність закладів громадського харчування до відкриття в середині приміщень.
Однак Зеленський погодився сплатити штраф, заявивши, що готовий нести відповідальність, якщо щось порушив.