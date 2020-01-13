Штраф за кнопкодавство: Зеленський схвалив зміни до Кримінального кодексу

Президент України Володимир Зеленський 13 січня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами, ухвалений Верховною Радою 19 грудня 2019 року.

Закон, який запроваджує кримінальну відповідальність для нардепів-кнопкодавів, набуває чинності з дня, що йде за днем його опублікування. Про це повідомляє офіційний вебпортал глави держави.

Зазначається, що документ має на меті забезпечити належне виконання народними депутатами України їхніх повноважень у частині обов'язку персонального голосування.

Зеленський підписав закон про штрафи для кнопкодавів

"Законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України, Закону України "Про статус народного депутата України" і до Регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях ВРУ", – йдеться у повідомленні.

Тепер за умисне голосування за іншого нардепа на пленарному засіданні Ради парламентарю загрожує кримінальна відповідальність. Зокрема таке діяння каратиметься штрафом від 3-х до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується штрафувати нардепів-кнопкодавів.

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №2148 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами.

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