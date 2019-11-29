Штраф, судимість і борги за аліментами: з'ясувалися скандальні деталі про "слугу народу" Богданця

Крім судимості за бійку на дорозі, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець також має непогашений штраф за порушення ПДР і значний час не сплачував аліменти на дитину колишній дружині.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL, штраф скандальний парламентар не погасив досі, а заборгованість за аліментами все ж закрив, але тільки після тривалих судових розглядів.

Андрій Богданець ТСН

Так, його колишній дружині Марині Богданець довелося двічі подавати позов проти злісного неплатника. Згідно з даними в Реєстрі судових рішень України, це питання вирішувалося ще у 2016 році.

Характерно, що незважаючи на борги за аліментами, у Богданця знайшлися колосальні кошти на фінансування виборів для своєї партії. Так, він вніс у "казну" політсили майже 300 тис. гривень.

Судовий позов проти Богданця через аліменти Скриншот сторінки

Відомості про штраф Богданця за порушення ПДР Скриншот сторінки

Судовий позов проти Богданця через аліменти Скриншот сторінки

Фінансування Богданцем виборів Скриншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народний депутат восьмого скликання від РПЛ Ігор Мосійчук розповів, що Богданець був засуджений до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.

Згідно з вироком суду, Богданця засудили за бійку, внаслідок якої потерпілий отримав тілесні ушкодження та був змушений лікуватися.

Пізніше сам Богданець зізнався у своїй судимості. Нардеп розповів, що інцидент трапився у 2015 році, коли він перебував у відпустці. Тоді він добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі в складі батальйону "Січ".

За словами парламентаря, він побив чоловіка за те, що той нібито мало не спровокував аварію на дорозі й плюнув йому в обличчя.

Нагадаємо, раніше Україну сколихнули кілька моторошних випадків, внаслідок яких людина гинула через один удар в голову.

Так, у Вінниці поліцейський нібито запропонував громадянину бути понятим під час вилучення боєприпасів, а коли отримав відмову, то вдарив чоловіка кулаком у обличчя. Від удару потерпілий впав і вдарився головою об асфальт, внаслідок чого помер у лікарні.

У ніч на 23 листопада в Києві (мікрорайон Нивки) чоловіка також убили одним ударом в голову біля одного з пабів.

Схожий випадок трапився у квітні в київському супермаркеті. Між чоловіками в черзі виник конфлікт, і один із них вбив іншого ударом у голову.

А 2 січня на території ЖК "Французький квартал" в Києві боксер Петро Очеретяний у такий же спосіб убив свого опонента в суперечці одним ударом у голову. Загиблий Василь Хмелюк виявився співробітником Управління держохорони.

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