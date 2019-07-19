Штовхнув Полторака: Зеленський знову публічно осоромився. Відео

Президент України Володимир Зеленський різко відштовхнув на публіці міністра оборони Степана Полторака. Скандальний інцидент трапився на території Міністерства оборони.

Там якраз проходила презентація мобільних житлових модулів для бійців ЗСУ. Ролик із витівкою Зеленського показав телеканал "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як Зеленський веде бесіду з начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком, заступником голови Офісу президента Русланом Рябошапкою і ще одним чоловіком. У якийсь момент він різко розвертається і відштовхує від себе Полторака, який наблизився до нього.

Зеленський відштовхнув Полторака Скріншот відео

Втім, пізніше на відео він, посміхаючись, заслуховував доповідь міністра оборони і фамільярно ляскав його по плечу. Водночас Полторак теж не виглядав скривдженим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка, обізвавши його "чортом" і "розбійником".

Також у президента сталася суперечка з в. о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславом Бонем під час візиту глави держави до Миколаєва 17 червня.

Нагадаємо, раніше Зеленський публічно зірвався на українцеві в соціальній мережі Facebook після того, як той зробив йому зауваження.

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