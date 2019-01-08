Штормові попередження та снігопади у Центральній Європі

На узбережжя Північного моря насувається шторм "Беньямін". На півдні Німеччини через снігопади закриті школи та обмежений рух транспорту.Негода у Центральній Європі посилюється. У вівторок, 8 січня, на деяких ділянках узбережжя Північного моря очікується сильний прилив, викликаний штормом, що отримав назву "Беньямін", попередило Федеральне морське та гідрографічне агентство. Через негоду нідерландська авіакомпанія KLM скасувала щонайменше 160 рейсів з аеропорту Амстердама Schiphol, повідомляє агенція dpa. Очікуються, що рейси інших авіакомпаній також затримуватимуться та скасовуватимуться.

Між тим на півдні Німеччини, у Баварії, яка минулими днями потерпала від сильних снігопадів, погода тимчасово покращиться. Утім, більшість шкіл на півдні Німеччини зачинені до кінця тижня, а рух поїздів приміського сполучення та громадського транспорту призупинений. У ніч на 9 січня у Баварії очікуються нові снігопади. Уже у вівторок сильні снігопади очікуються у Саксонії.

Напередодні стало відомо, що внаслідок сходження лавин та падіння снігу в Альпах загинули семеро людей. Побоювання щодо сходження лавин посилюються. Товща снігу в деяких гірських регіонах сягнула понад двох метрів. Очікується, що до 10 січня рівень снігу збільшиться. У Баварії, а також окремих районах Австрії оголошений найвищий ступінь небезпеки сходження лавин.

Також 8 січня потужний снігопад почався й у центральних та південних районах Греції. Поліція перекрила у кількох місцях головну магістраль між Афінами і Салоніками. Більшість шкіл у країні зачинені. У містах працюють притулки з обігрівом для безхатченків.