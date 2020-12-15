Штепу виключили з партії і позбавлять мандату

Політрада "Партії миру і розвитку" ухвалила остаточне рішення про виключення ексмера Слов'янська, а нині депутатки міськради Нелі Штепи зі свого складу.

Це підтвердила голова організації "Партії миру і розвитку" в Донецькій області Ірина Ольхова, пишуть "Новости Донбасса". Крім того, стало відомо, що Штепу позбавлять депутатського мандату, проте щоб зробити це законно, необхідно почекати рік.

"У Виборчому кодексі з'явилося таке поняття, як імперативний мандат. Згідно із законом, Нелю Ігорівну можливо буде усунути від виконання обов'язків депутата Слов'янської міської ради через рік", – пояснила Вільхова.

Відзначимо, що причиною виключення Штепи з партії став політичний скандал, який спалахнув між першим та другим туром місцевих виборів. Так, скандальна ексмер як претендента на крісло голови Слов'янська підтримала представника ОПЗЖ Павла Придворова. Однак її політсила була прихильником кандидата від "Опозиційного блоку" Вадима Ляха, який і виграв вибори вдруге поспіль.

Чим відома Штепа?

Колишнього мера Слов'янська затримали в липні 2014 року. Її звинуватили в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей. Крім того, Штепі інкримінували створення терористичної групи чи організації.

Ще одна підозра сепаратистки стосується можливої причетності до вбивства офіцера Служби безпеки України Геннадія Беліченка в межах співпраці з ексватажком терористів "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрілковим).

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