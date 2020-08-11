Штепа знову зібралася в мери Слов'янська: в мережі обурилися

У Слов'янську з'явилися агітаційні білборди з колишньою міською головою цього населеного пункту Нелею Штепою, що викликало жваве обговорення в мережі.

Знімок борда із зображенням Штепи і словами "За мир і розвиток" опублікував в Facebook активіст Вадим Поздняков. Він припустив, що це пов'язано з майбутніми місцевими виборами.

"Схоже, що новим очільником Слов'янська буде Неля Штепа. Людина, яка з хлібом-сіллю зустрічав гіркінців, – зробить це ще раз, за потреби", – написав Поздняков.

На його думку, відсутність довічного терміну для Штепи є показником "ніякої роботи прокуратури і жахливої судової системи".

У коментарях користувачі дуже негативно оцінили можливість участі Штепи у виборах.

У Слов'янську помітили білборди із зображенням Нелі Штепи (Facebook Вадима Позднякова)

Користувачі в коментарях негативно поставилися до можливої участі Штепи у виборах (Facebook Вадима Позднякова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозна сепаратистка Неля Штепа, яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України і створення терористичної групи, зібралася балотуватися в мери Слов'янська. Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.