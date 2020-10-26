Штепа "увірвалася" до другого туру виборів в Слов'янську – екзитпол
Міський голова Слов'янська Донецької області Вадим Лях набрав 34,8% голосів на місцевих виборах-2020.
У другому турі, швидше за все, в боротьбі за крісло мера він зіткнеться з Нелею Штепою, яка набрала 23,1%. Дані екзитполу опублікувало аналітичне бюро "Система".
Результати решти кандидатів:
Павло Придворов – 20,7%
Ольга Алтуніна – 17,6%
Андрій Секлецов – 2,6%
Євген Недосека – 1,2%.
Також згідно з даними екзитполу, в Слов'янську міська раду проходять шість партій:
Опозиційна платформа "За життя" – 25,2%
"Партія миру і розвитку" – 22,7%
"Опозиційний блок" – 18,4%
"Слуга Народу" – 17,1%
"Наш Край" – 7,2%
Європейська солідарність – 5,8%
В рамках екзитполу було опитано 2053 виборців Слов'янська, статистична похибка не перевищує 1,9%.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
стало відомо, що Нелю Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов'янська. На вибори вона йде від "Партії миру і розвитку".
Про намір балотуватися вона заявила ще в січні 2020 року, а в серпні в Слов'янську з'явилися агітаційні білборди з нею, що викликало неоднозначну реакцію в соцмережах.
Нелю Штепу затримали в липні 2014 року. Її звинуватили у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.
Свою вину вона не визнала, пояснивши, що закликала російського президента Володимира Путіна ввести війська під погрозами терористів, а інтерв'ю російським ЗМІ давала "під дулом автомата".
Судові засідання у її справі регулярно переносяться, на початку липня одна з них не відбулося через неявку свідків.
Також проти Штепи ведеться ще одне розслідування – її підозрюють у причетності до вбивства офіцера Служби безпеки України Геннадія Беліченко в квітні 2014 року.