Штепа "увірвалася" до другого туру виборів в Слов'янську – екзитпол

Міський голова Слов'янська Донецької області Вадим Лях набрав 34,8% голосів на місцевих виборах-2020.

У другому турі, швидше за все, в боротьбі за крісло мера він зіткнеться з Нелею Штепою, яка набрала 23,1%. Дані екзитполу опублікувало аналітичне бюро "Система".

Результати решти кандидатів:

Павло Придворов – 20,7%

Ольга Алтуніна – 17,6%

Андрій Секлецов – 2,6%

Євген Недосека – 1,2%.

Вибори міського голови Слов'янська. Аналітичне бюро "Система"

Також згідно з даними екзитполу, в Слов'янську міська раду проходять шість партій:

Опозиційна платформа "За життя" – 25,2%

"Партія миру і розвитку" – 22,7%

"Опозиційний блок" – 18,4%

"Слуга Народу" – 17,1%

"Наш Край" – 7,2%

Європейська солідарність – 5,8%

Вибори в Слов'янську міську раду. Аналітичне бюро "Система"

В рамках екзитполу було опитано 2053 виборців Слов'янська, статистична похибка не перевищує 1,9%.

Місцеві вибори в Слов'янську. Аналітичне бюро "Система"

Як повідомляв OBOZREVATEL :