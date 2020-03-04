Одіозна ексочільниця Слов'янська, що відома сепаратистськими виразами, Неля Штепа програла суд проти народної депутатки від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко, який ініціювала через заяви останньої про Майдан.

Про результати слухання парламентарка повідомила на сторінці в Facebook. Штепа подала позов на тоді ще віцеспікерку в 2018 році.

"Перемога. Виграла суд першої інстанції у Нелі Штепи. Яка подала позов на мене про захист честі й гідності. 17 березня – наступний суд, де проти мене позиваються ексберкутівці Амброськін, Тамтура і Зінченко, також про захист своєї "честі й гідності", – написала Геращенко.

Facebook Ірини Геращенко

Нардепка додала, що колишні беркутівці судяться з нею "за те, що наша команда категорично відмовлялася вносити їх у так званий список на обмін із бойовиками".

Нагадаємо, Штепа публічно закликала на Донбас війська Росії, за що проти неї було відкрито кримінальне провадження. Заяви про це з вуст Геращенко й зумовили невдоволення сепаратистки. Нардепка ж тоді зазначила, що це схоже на спробу затягнути справу.

Штепа програла Геращенко суд через Майдан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за порушення права на свободу. Відповідне рішення ухвалив Європейський суд із прав людини.

Суд над нею ще не закінчений, проте сепаратистка вільно розгулює по Києву і знову мітить у мери.

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