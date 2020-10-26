Штепа може не пройти до другого туру виборів у Слов'янську

Колишня глава міста Слов'янськ Неля Штепа, яка балотувалася на місцевих виборах 25 жовтня, може не пройти до другого туру, як раніше показували дані екзитполу.

Кандидатка на пост мера Слов'янська від "Слуги народу" Ольга Алтуніна навела у Facebook дані паралельного підрахунку голосів. Згідно з ними, Штепа посідає третє місце.

Вона отримала 16,48% голосів виборців. Штепу випередив кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов із 30,61% і чинний мер Вадим Лях із 30,02%.

Сама Алтуніна посідає четверту позицію з 14,14% голосів.

Паралельний підрахунок голосів Facebook Ольги Алтуніної

Як писав OBOZREVATEL, міський голова Слов'янська Донецької області Вадим Лях набрав 34,8% голосів на місцевих виборах-2020. У другому турі, найімовірніше, у боротьбі за крісло мера він зіткнеться з Нелею Штепою, яка набрала 23,1%. Дані екзитполу опублікувало аналітичне бюро "Система".