Штати схвалили: стало відомо, хто стане послом України в США

США погодилися з призначенням послом України в Штатах Володимира Єльченка, який обіймає посаду представника України в Раді безпеки ООН, а також посла на Ямайці.

За такої умови Єльченка на посаді постпреда замінить чинний заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Про це повідомляє "Новое время".

Згідно з даними видання, накази про призначення вже найближчим часом підпише президент України Володимир Зеленський.

Володимир Єльченко з липня 2010 року був послом України в Росії. З 17 березня 2014 року його було відкликано до Києва для консультацій у зв'язку з анексією Криму Росією. Після цього з Києва не повертався.

З 9 грудня 2015 року він став постійним представником України при ООН, змінив на цій посаді Юрія Сергєєва. З 11 травня 2019 року був призначений послом України на Ямайці (за сумісництвом).

Сергій Кислиця LB

Володимир Єльченко LB

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що місце звільненого Валерія Чалого посяде надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур.

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