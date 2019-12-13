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13 грудня • оновлено в 11:34
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Штати схвалили: стало відомо, хто стане послом України в США

1.4т
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США погодилися з призначенням послом України в Штатах Володимира Єльченка, який обіймає посаду представника України в Раді безпеки ООН, а також посла на Ямайці.

За такої умови Єльченка на посаді постпреда замінить чинний заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Про це повідомляє "Новое время".

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Згідно з даними видання, накази про призначення вже найближчим часом підпише президент України Володимир Зеленський.

Володимир Єльченко з липня 2010 року був послом України в Росії. З 17 березня 2014 року його було відкликано до Києва для консультацій у зв'язку з анексією Криму Росією. Після цього з Києва не повертався.

З 9 грудня 2015 року він став постійним представником України при ООН, змінив на цій посаді Юрія Сергєєва. З 11 травня 2019 року був призначений послом України на Ямайці (за сумісництвом).

Сергій Кислиця

Сергій Кислиця

LB

Володимир Єльченко

Володимир Єльченко

LB

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що місце звільненого Валерія Чалого посяде надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Єльченко
Місце
Україна
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Посол или посланец?
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