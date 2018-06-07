Штаб ООС повідомив про загибель на Донбасі двох військових ЗСУ

У штабі ООС заявляють про двох загиблих серед українських бійців та п'ятьох вбитих бойовиків.Впродовж доби 6 червня внаслідок обстрілів з боку проросійських сепаратистів загинули двоє українських військових, ще двоє зазнали поранень. Про це вранці у четвер, 7 червня, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).

У штабі ООС заявляють, що ситуація на Донбасі залишається складною, але контрольованою. "Бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням тільки стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. Українська сторона фіксує активізацію сепаратистів у темну пору доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар'їнка, Водяне, Широкине, та повідомляє, що загалом сепаратисти обстрілювали позиції українських військових 25 разів, з них 2 рази із застосуванням мінометів.

Нагадаємо, на початку червня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александер Гуґ повідомив загалом про 28 загиблих і понад 80 поранених серед мирних жителів з початку року.