Шпигунський трилер і трюк фокусника - європейські ЗМІ про "воскресіння" Бабченка

Оглядачі на шпальтах провідних видань Європи аналізують, чи потрібна була спецоперація із "вбивства" Аркадія Бабченка і якими будуть її наслідки для України."Вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві приголомшило світ. Проте після ейфорії від того, що журналіст виявився живим, українська влада отримала чималу порцію критики за цю спецоперацію.

"Ця сага нагадала якусь "чорну" гумористичну повість київського письменника Андрія Куркова, дія яких часто розгортається довкола замовних вбивств… Але ця історія, попри всю її абсурдність, геть не смішна: Бабченко справді втік з Росії у страху, і цілком можливо, що план його вбивства дійсно існував. Питання в тому, чого більше - шкоди чи користі - досягнула українська влада, запобігши вбивству таким чином (якщо це дійсно те, що вона зробила), і чи не було якогось менш провокаційного способу досягнути бажаного результату", - пише британська газета The Guardian.

Появу Бабченка на прес-концеренції автор статті Шон Волкер порівнює з трюком вуличного фокусника, який, на подив публіки, демонструє, що розрізана навпіл асистентка знову стала єдиним цілим. Після цієї історії, на думку журналіста, довіра до заяв з України залишатиметься під питанням. І наступного разу, коли критика Кремля буде застрелено, отруєно, або він загадково випаде зі свого балкону, першим буде запитання - а чи дійсно він мертвий?

"Бабченко живий, слава Богу, але ця операція ризикує зменшити його престиж та авторитет, набуті за багато років розслідувальної роботи та мужню критику агресивної політики Кремля. Сумно, перш за все, що українська спецслужба за допомогою методів колишнього КДБ використовує відомого репортера для операції, яка щонайменше неоднозначна", - пише у своїй колонці журналіст італійської газети Corriere della Sera Паоло Валентино.

На його думку, Україні не потрібні "спеціальні операції", аби відстоювати свої доводи щодо порушення міжнародного права Росією через анексію Криму та гібридну війну на Донбасі. "Дуже небезпечно, що держави граються з фактами, тим більше за рахунок журналістів. У випадку з Києвом такі операції, як уявна смерть Бабченка, виглядають цинічними та низькопрофільними", - вважає Валентино.

Піар-подарунок для Кремля

Дивне "воскресіння" Аркадія Бабченка стане піар-подарунком для Кремля, пише британське видання Independent. "У Кремля з’явився новий козир: Україна тепер казкар, ніщо з того, про що вона повідомляє, не є тим, чим здається. Усе, про що говорить Україна, - задля того, аби очорнити Росію", - зазначає видання.

Своєю чергою німецький тижневик Der Spiegel прогнозує, що Москва іще не раз використає "вбивство" Бабченка на свою користь. Журналісти видання при цьому нагадують, що президент України похвалив спецслужбу за вдалу спецоперацію і вбачають в цьому чіткі мотиви. "Президентські вибори мають відбутися наступного року, і Порошенко хоче залишитися на посаді. Але у нього лише близько 12 відсотків підтримки і лише четверте місце серед можливих кандидатів. Відтак він має продемонструвати успіх, тим більше, репутація у СБУ не найкраща", - зазначають журналісти видання.

"Світ хоче доказів"

"Геніальний розвідувальний прийом, чи Зухвала брехлива змова?" - із таким заголовком німецька газета Bild написала про спецоперацію українських спецслужб за участі Бабченка у день його "воскресіння". Журналісти назвали її "небаченим шпигунським детективом".

Проте вже наступного дня видання наголосило, що у справі із загадковим "воскресінням" Бабченка залишається чимало відкритих питань, і на карту поставлено довіру до України та органів її безпеки. Світ, як зазначають журналісти, зокрема, цікавить, хто стоїть за цим злочином, і які докази українська розвідка має на користь тези про причетність Кремля. "Тільки якщо українська розвідка дасть достовірні відповіді, вона зможе виправдати жорстку критику на адресу своєї спецслужби", - підсумовує видання.