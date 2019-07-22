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"Схожа на Росію Путіна!" Портников передбачив долю України після виборів

6.7т Читати матеріал російською

Україна стає схожа на Росію Володимира Путіна або на Білорусь Олександра Лукашенка.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на Еспресо після проведення позачергових парламентських виборів, на яких більшість голосів отримала партія президента країни.

"Причому навіть не на Росію раннього Путіна, а на країну, в якій вдалося домогтися тотального об'єднання номенклатури і населення навколо нового президента, на країну "Єдиної Росії". І не на Білорусь раннього Лукашенка, в якій парламент ще чинив опір самоуправству нахабного зайдиголови, а на Білорусь, у якій законодавча влада просто перетворилася в продовження президентської адміністрації. Зеленському вдалося пройти шлях керівників двох сусідніх країн із нейтралізації парламенту з набагато більшою швидкістю, ніж самим Путіну і Лукашенку", – написав він.

Віталій Портников

Віталій Портников

24 канал

Але, за словами Портникова, це зовсім не означає, що вже завтра – або восени – Україна перетвориться в похмуру авторитарну державу, в якій вся влада буде зосереджена в офісі президента країни, парламент стане "скаженим принтером" за зразком Держдуми, судова влада розчиниться у виконавчій, а телеканали будуть славити "слугу народу", який перетвориться у "батька нації".

"Ні, звичайно, і Рада буде "принтером", і суди стануть слухняні, і багато телеканалів – лояльні", – додав він.

Портников уточнив, що весь цей банкет повинен хтось оплачувати.

"Путін і Лукашенко – не найвидатніші політики сучасного світу. І на населення їм плювати. Але у Путіна були нафтодолари, а в Лукашенка – російські подачки. Путінський режим збудований саме на доходи від продажу енергоносіїв, лукашенківський – на крихти з панського столу, на паразитуванні на російській економіці", – зазначив журналіст.

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"Величезна влада — величезна відповідальність": як "Слуга народу" перемогла на виборах

За його словами, вибудувати авторитарний режим на кредитах міжнародних фінансових організацій не вдавалося ще нікому.

"Україну, як завжди, врятує її бідність, відсутність у більшості населення державного інстинкту і готовність народу до опору в ситуації, коли його очікування не виправдовуються. Росіян у рішучій боротьбі проти авторитаризму завжди зупиняв саме імперський інстинкт, страх "зруйнувати Росію" разом із режимом. У білорусів такого інстинкту немає, але і здатності до опору не спостерігається. А ось те, що в українців поєднуються і те, й інше, й третє, робить український народ великим руйнівником – і руйнівником чужих Імперії, і руйнівником будь-яких спроб побудувати авторитаризм, і руйнівником свого власного майбутнього", – завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту приведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

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Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Україна
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Что-то "обоз" повторяется, разве статья "Украинский народ – великий разрушитель", не то же самое ? Странная какая-то любовь к статьям Портникова, если не сказать больше.
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Семенич Сем
Семенич Сем
Хорошо-там где нас нет !, )))))))) Это правильно подмечено , не долго. Теперь га обозе нужно правильными словами и буквами комменты писать , чтоб обозу это нравилось ))))))))
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
И что-то мне подсказывает, недолго мой коммент провесит на не модерированном "обозе".
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