"Схожа на Росію Путіна!" Портников передбачив долю України після виборів

Україна стає схожа на Росію Володимира Путіна або на Білорусь Олександра Лукашенка.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на Еспресо після проведення позачергових парламентських виборів, на яких більшість голосів отримала партія президента країни.

"Причому навіть не на Росію раннього Путіна, а на країну, в якій вдалося домогтися тотального об'єднання номенклатури і населення навколо нового президента, на країну "Єдиної Росії". І не на Білорусь раннього Лукашенка, в якій парламент ще чинив опір самоуправству нахабного зайдиголови, а на Білорусь, у якій законодавча влада просто перетворилася в продовження президентської адміністрації. Зеленському вдалося пройти шлях керівників двох сусідніх країн із нейтралізації парламенту з набагато більшою швидкістю, ніж самим Путіну і Лукашенку", – написав він.

Віталій Портников 24 канал

Але, за словами Портникова, це зовсім не означає, що вже завтра – або восени – Україна перетвориться в похмуру авторитарну державу, в якій вся влада буде зосереджена в офісі президента країни, парламент стане "скаженим принтером" за зразком Держдуми, судова влада розчиниться у виконавчій, а телеканали будуть славити "слугу народу", який перетвориться у "батька нації".

"Ні, звичайно, і Рада буде "принтером", і суди стануть слухняні, і багато телеканалів – лояльні", – додав він.

Портников уточнив, що весь цей банкет повинен хтось оплачувати.

"Путін і Лукашенко – не найвидатніші політики сучасного світу. І на населення їм плювати. Але у Путіна були нафтодолари, а в Лукашенка – російські подачки. Путінський режим збудований саме на доходи від продажу енергоносіїв, лукашенківський – на крихти з панського столу, на паразитуванні на російській економіці", – зазначив журналіст.

За його словами, вибудувати авторитарний режим на кредитах міжнародних фінансових організацій не вдавалося ще нікому.

"Україну, як завжди, врятує її бідність, відсутність у більшості населення державного інстинкту і готовність народу до опору в ситуації, коли його очікування не виправдовуються. Росіян у рішучій боротьбі проти авторитаризму завжди зупиняв саме імперський інстинкт, страх "зруйнувати Росію" разом із режимом. У білорусів такого інстинкту немає, але і здатності до опору не спостерігається. А ось те, що в українців поєднуються і те, й інше, й третє, робить український народ великим руйнівником – і руйнівником чужих Імперії, і руйнівником будь-яких спроб побудувати авторитаризм, і руйнівником свого власного майбутнього", – завершив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту приведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

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