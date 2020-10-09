Шмигаль збирає термінову нараду через ситуацію з COVID-19 в Україні – ЗМІ

Марина Ліснічук Політика 10:23, 9.10.2020 Оновлено: 10:40, 9.10.2020

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нібито вирішив зібрати міністрів і голів обласних державних адміністрацій через ситуацію зі стрімким поширенням коронавірусу в Україні.

Засідання має відбутися 9 жовтня, його також відвідає секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов. Про це з посиланням на джерела в Кабміні повідомляє "РБК-Україна".

За словами співрозмовника видання, після селекторної наради довкола теми COVID-19 в Україні відбудеться урядове засідання.

Водночас зазначається, що після цього, ймовірно, зберуться на позачергове засідання також Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – 5804 особи. Зокрема, станом на ранок 9 жовтня в країні офіційно підтверджено 250 538 випадків коронавірусної інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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