Шмигаль збирає термінову нараду через ситуацію з COVID-19 в Україні – ЗМІ
За даними джерел, на неї запрошено міністрів і голів ОДА
Також на засіданні має бути присутнім секретар РНБО Данілов
В уряді начебто стурбовані останніми рекордами за кількістю нових хворих на коронавірус
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нібито вирішив зібрати міністрів і голів обласних державних адміністрацій через ситуацію зі стрімким поширенням коронавірусу в Україні.
Засідання має відбутися 9 жовтня, його також відвідає секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов. Про це з посиланням на джерела в Кабміні повідомляє "РБК-Україна".
За словами співрозмовника видання, після селекторної наради довкола теми COVID-19 в Україні відбудеться урядове засідання.
Водночас зазначається, що після цього, ймовірно, зберуться на позачергове засідання також Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – 5804 особи. Зокрема, станом на ранок 9 жовтня в країні офіційно підтверджено 250 538 випадків коронавірусної інфекції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що в Україні не варто очікувати повторного жорсткого карантину, але замість цього може бути введено "карантин вихідного дня".
У Кабінеті міністрів України теж заперечили ймовірність введення нового локдауну через пандемію COVID-19.
Зі свого боку, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що в Україні знову введуть жорсткий карантин, якщо всі ліжко-місця, підготовлені для госпіталізації хворих на COVID-19, буде заповнено.