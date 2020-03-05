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6 березня • оновлено в 02:34
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Шмигаль заявив, що медреформа Супрун буде завершена. Відео

2.3т
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Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що його уряд завершить медичну реформу, розпочату Уляною Супрун.

З такою заявою він виступив в ефірі програми "Право на владу". Голова уряду уточнив, що для завершення реформи залишилося небагато.

"Залишилося 20%": Шмигаль розповів, що буде з медреформою Супрун

"Ми знаходимося сьогодні відсотків на 80 від завершення цієї реформи і одержання результату", – сказав голова уряду.

Він уточнив, що немає сенсу розвертатится, коли пройдено вже майже весь шлях.

"Коли ми перепливаємо річку і пропливли 80% до берега ... приймати рішення розвертатися або доплисти до кінця, подолати цих 20%, які залишилися. Звичайно потрібно завершувати реформу", – зазначив Шмигаль.

За його словами, питання тільки в тому, як завершувати реформу.

Він додав, що в цьому питанні у нього загальне бачення з новим міністрів охорони здоров'я Іллею Ємцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський натякнув на відстрочку запуску другого етапу медичної реформи. Він заявив, що з такими ініціативами не варто поспішати.

Другий етап має розпочатися 1 квітня 2020 року, він стосується поліклінік і лікарень.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
медична реформа
Особи
Уляна Супрун Ілля Ємець Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Кабінет Міністрів України
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Cachko Elena
Cachko Elena
какие 20 % остались ? пройдись по больницам и посмотри, что там делается -полный мрак...запись по интернету -это вся ваша мед. реформа
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