Шмигаль заявив про план вакцинувати від COVID-19 якомога більше українців

В Україні офіційно затвердили загальнонаціональний план вакцинації проти коронавірусу. Нині йдуть перемовини з іншими країнами щодо питання поставок препаратів.

План затвердили напередодні Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) спільно з Центром громадського здоров’я, його будуть оновлювати. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 23 грудня.

За його словами, документ має стати "комплексною методичкою" для реалізації основної мети країни – зробити щеплення проти COVID-19 якомога більшій кількості груп населення впродовж найближчого року.

Зазначається, що план враховує пріоритетні групи та етапи вакцинування, а також описує логістичну складову й процеси для організації кампанії.

"Окрім вже закладених 8 млн вакцин, які ми отримаємо в межах глобальної ініціативи COVAX, уряд та Офіс президента активно працює, щоб у 2021 році ми мали гарантовано значно більшу їхню кількість", – сказав Шмигаль.

Йдеться про домовленості зі Світовим банком і Європейським інвестиційним банком, в рамках яких напрацьовується можливість закупівлі доз вакцин. Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини. Також, додав прем’єр, активні перемовини ведуться із Польщею, яка "може стати країною-посередником в отриманні вакцин із ЄС".

"Ми матимемо достатньо ресурсу для закупівлю вакцин: майже 3 млрд грн вже закладено у Держбюджеті. Додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям", – додав Шмигаль.

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