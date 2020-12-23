Шмигаль заявив про план вакцинувати від COVID-19 якомога більше українців
В Україні офіційно затвердили загальнонаціональний план вакцинації проти коронавірусу. Нині йдуть перемовини з іншими країнами щодо питання поставок препаратів.
План затвердили напередодні Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) спільно з Центром громадського здоров’я, його будуть оновлювати. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 23 грудня.
За його словами, документ має стати "комплексною методичкою" для реалізації основної мети країни – зробити щеплення проти COVID-19 якомога більшій кількості груп населення впродовж найближчого року.
Зазначається, що план враховує пріоритетні групи та етапи вакцинування, а також описує логістичну складову й процеси для організації кампанії.
"Окрім вже закладених 8 млн вакцин, які ми отримаємо в межах глобальної ініціативи COVAX, уряд та Офіс президента активно працює, щоб у 2021 році ми мали гарантовано значно більшу їхню кількість", – сказав Шмигаль.
Йдеться про домовленості зі Світовим банком і Європейським інвестиційним банком, в рамках яких напрацьовується можливість закупівлі доз вакцин. Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини. Також, додав прем’єр, активні перемовини ведуться із Польщею, яка "може стати країною-посередником в отриманні вакцин із ЄС".
"Ми матимемо достатньо ресурсу для закупівлю вакцин: майже 3 млрд грн вже закладено у Держбюджеті. Додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям", – додав Шмигаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна може отримати першу партію вакцини проти коронавірусу вже в січні 2020 року, а кандидатом для першого щеплення може стати відома людина, яка є лідером громадської думки.
Генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин заявив, що, найімовірніше, Україна може отримати вакцину, вироблену англо-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.
Водночас вчені розповіли, скільки може зберігатися імунітет після щеплення від COVID-19.