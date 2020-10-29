ЗМІ повідомили про коронавірус у Шмигаля: у прем'єра спростували

Марина Ліснічук Політика 14:20, 29.10.2020 Оновлено: 14:39, 29.10.2020

У прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля "запідозрили" зараження коронавірусною інфекцією.

Про це написало видання "Страна" у Telegram. У ЗМІ послалися на повідомлення організаторів форуму Building&Construction Forum у столичному готелі Hilton, на якому 29 жовтня мав виступати прем'єр.

"Його відсутність організатори пояснили тим, що Шмигаль заразився коронавірусом. Нині офіційних коментарів цієї інформації немає", – йшлося в повідомленні.

Однак пізніше прессекретарка Шмигаля Ольга Куришко в коментарі виданню спростувала інформацію про COVID-19 у прем'єра. За її словами, він здоровий і працює. А від участі в форумі, підкреслила вона, прем'єр відмовився ще 20 жовтня.

Скріншот повідомлення
Telegram-канал видання "Страна"

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