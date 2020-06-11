Під час кризи в Україні не варто звільняти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції, присвяченій 100 дням роботи уряду.

Арсен Аваков і Денис Шмигаль

"Я бачу необхідність і роботу цього міністерства у складних умовах для забезпечення стабільності в Україні. Ви бачите, що у світі відбуваються складні процеси від США до Європи, де є певні ускладнення суспільні у зв’язку з карантинними заходами і збіднінням населення", – зазначив він.

За словами Шмигаля, МВС зараз об’єднує і службу з надзвичайних ситуацій, і прикордонну службу, і поліцію, й інші відомства, які стоять на забезпеченні стабільності в Україні.

"Тому у кризовій ситуації нам не можна розмінюватися на якісь політичні речі. Аваков в управлінні кризою демонструє хороший досвід і хороші якості", – підкреслив прем’єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арсен Аваков прокоментував збирання підписів у Верховній Раді за його відставку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!