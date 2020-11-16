Шмигаль вирішив викликати "на килим" мерів великих міст

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ухвалив рішення провести онлайн-зустріч із мерами великих міст на тлі протестів проти карантину вихідного дня.

Як повідомляє ТСН, така зустріч запланована на понеділок, 16 листопада.

Раніше мери низки міст відмовилися вводити карантин вихідного дня. Зокрема, незгоду з постановою Кабінету міністрів озвучили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі, Краматорську, Луцьку, Слов'янську, Черкасах, Мукачеві, Тернополі, Дніпрі, Чернігові та Івано-Франківську.

По всій країні пройшли акції протесту підприємців проти введення урядом так званого карантину вихідного дня.

Тільки за перший день нового карантину, 14 листопада, поліцейські почали 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській області – 209, у Черкаській області – 128, у місті Києві – 121, у Київській області – 84 і в Тернопільській області – 74.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов рекомендував мерам, які виступили проти карантину вихідного дня, відвідати лікарні й подивитися на пацієнтів у важкому стані. Він додав, що місцева влада за законом може тільки посилювати карантинні заходи, але не виконувати рішення Кабміну вони не мають права.

Прем'єр Денис Шмигаль також заявив, що мери міст не мають повноважень вирішувати, чи працювати закладам, діяльність яких заборонена правилами карантину вихідного дня в Україні. Він доручив главам ОДА скоординувати роботу місцевої поліції, а також Держспоживслужби для перевірки суб'єктів господарювання, які не повинні приймати відвідувачів.