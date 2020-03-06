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6 березня • оновлено в 22:51
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Шмигаль вимагає не маніпулювати на темі поставок води в Крим

5.2т
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про маніпуляції на темі поставок води в Крим і поставив крапку в цьому питанні – поставки будуть здійснювати для потреб українських громадян.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За словами прем'єра, мета таких поставок – допомогти українцям, які опинилися на анексованій території.

"Звичайно, ми говоримо про те, що ми не збираємося постачати воду по каналу в Крим для промислових і військових потреб. Мова вчора йшла про підтримку українців у центральній частині Криму, де води не вистачає, якщо в цьому виникне гуманітарна необхідність. На цьому прошу поставити крапку і більше цими словами не маніпулювати, на цій темі не спекулювати", – заявив Шмигаль.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль уже заявляв про наміри постачати воду до Криму. Заява Шмигаля викликала бурхливу реакцію в соцмережах. OBOZREVATEL зібрав найбільш яскраві висловлювання з цього приводу.

Пізніше він пояснив, що мав на увазі.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Денис Шмигаль Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
Крим Крим без води
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Свiды, вам Крым, как больной зуб. Ничего, кроме вечной боли вы от него не испытываете. Но категорически отказываетесь его удалять.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Забавно что этот вопрос поднимают только на Украине, в России тишина и спокойствие)
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Кравченко Николай
Кравченко Николай
Алоизович Петр, а что тут удивительного?В России лишнего болтать нельзя.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Лысый куй, смотри чтобы тебе точку на лбу не поставили!
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