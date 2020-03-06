Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про маніпуляції на темі поставок води в Крим і поставив крапку в цьому питанні – поставки будуть здійснювати для потреб українських громадян.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За словами прем'єра, мета таких поставок – допомогти українцям, які опинилися на анексованій території.

"Звичайно, ми говоримо про те, що ми не збираємося постачати воду по каналу в Крим для промислових і військових потреб. Мова вчора йшла про підтримку українців у центральній частині Криму, де води не вистачає, якщо в цьому виникне гуманітарна необхідність. На цьому прошу поставити крапку і більше цими словами не маніпулювати, на цій темі не спекулювати", – заявив Шмигаль.

Денис Шмигаль Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль уже заявляв про наміри постачати воду до Криму. Заява Шмигаля викликала бурхливу реакцію в соцмережах. OBOZREVATEL зібрав найбільш яскраві висловлювання з цього приводу.

Пізніше він пояснив, що мав на увазі.

Осінь 2019 року в Криму була вкрай посушливою. Протягом чотирьох місяців півострів залишався без дощів. Висохло багато річок, водосховища міліють.

Під час візиту до Криму президент Росії Володимир Путін визнав проблему водопостачання півострова.

Раніше в "Слузі народу" заявили, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".

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