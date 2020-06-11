Шмигаль відкинув можливість поставок води до Криму

Відновлення водопостачання до анексованого Росією Криму на українському порядку денному не стоїть.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції, присвяченій 100 дням роботи уряду.

Денис Шмигаль

"Ви бачите, що вода в Крим не подається. Вона і фізично не може туди податися, вона не може розділитися", – сказав він.

За словами Шмигаля, Росія, яка сьогодні є окупантом Криму, не виконує свої зобов’язання перед людьми, які там живуть, згідно з міжнародною конвенцією щодо держав-окупантів.

"Звісно, ці питання нас хвилюють і турбують, але відновлення водопостачання через Кримський канал сьогодні на порядку денному не стоїть, і це не є предметом якогось торгу", – підкреслив прем’єр.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що український уряд не збирається відновлювати водопостачання Криму до його повної деокупації.