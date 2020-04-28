Шмигаль відмовився вносити подання щодо Саакашвілі в Раду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився вносити подання на призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром із питань реформ.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в уряді. За його словами, глава Кабміну вирішив не ініціювати своїм поданням голосування щодо Саакашвілі в четвер, 30 квітня.

Основна причина – у "Слузі народу" знайшлося трохи більш як 100 осіб, готових сприяти цьому призначенню. В інших фракціях особливої підтримки ця кандидатура також не має, тому зібрати необхідні 226 голосів не вдається.

Саакашвілі та Шмигаль

Зазначимо, раніше Саакашвілі приходив на фракцію монобільшості, але не зміг переконати "слуг народу" підтримати свою кандидатуру.

Як повідомив в своєму Telegram-каналі член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, Саакашвілі дізнався цю інформацію на зустрічі з фракцією "Голос". Нібито лобісти Міхо у владних колах боротимуться за його кандидатуру до останнього й намагатимуться продавити його призначення вже на засіданні фракції "Слуги народу", на якій буде присутній президент Володимир Зеленський.

"Як повідомляє наш інсайдер у Верховній Раді, лист з кандидатурою Саакашвілі не реєструвався офіційно в апараті парламенту, а тому і відкликати його офіційно не можна. Це означає, що кандидатура Саакашвілі продовжує обговорюватися. Залежно від зібраних голосів, це подання Кабміну на Саакашвілі або буде офіційно внесено в Раду, або всі зроблять вигляд, що офіційно воно не вносилося і не обговорювалося, а все, що відбувається було лише вивченням реакції депутатів", – підкреслив Лещенко.

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