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28 квітня • оновлено в 15:59
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Шмигаль відмовився вносити подання щодо Саакашвілі в Раду

13.2т
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився вносити подання на призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром із питань реформ.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в уряді. За його словами, глава Кабміну вирішив не ініціювати своїм поданням голосування щодо Саакашвілі в четвер, 30 квітня.

Основна причина – у "Слузі народу" знайшлося трохи більш як 100 осіб, готових сприяти цьому призначенню. В інших фракціях особливої підтримки ця кандидатура також не має, тому зібрати необхідні 226 голосів не вдається.

Саакашвілі та Шмигаль

Саакашвілі та Шмигаль

Зазначимо, раніше Саакашвілі приходив на фракцію монобільшості, але не зміг переконати "слуг народу" підтримати свою кандидатуру.

Як повідомив в своєму Telegram-каналі член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, Саакашвілі дізнався цю інформацію на зустрічі з фракцією "Голос". Нібито лобісти Міхо у владних колах боротимуться за його кандидатуру до останнього й намагатимуться продавити його призначення вже на засіданні фракції "Слуги народу", на якій буде присутній президент Володимир Зеленський.

"Як повідомляє наш інсайдер у Верховній Раді, лист з кандидатурою Саакашвілі не реєструвався офіційно в апараті парламенту, а тому і відкликати його офіційно не можна. Це означає, що кандидатура Саакашвілі продовжує обговорюватися. Залежно від зібраних голосів, це подання Кабміну на Саакашвілі або буде офіційно внесено в Раду, або всі зроблять вигляд, що офіційно воно не вносилося і не обговорювалося, а все, що відбувається було лише вивченням реакції депутатів", – підкреслив Лещенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Ексклюзив
Особи
Денис Шмигаль Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Михаська вперед!!! даешь Украине принуждение к миру!!! Опыт есть...руки то помнят...и рот тоже!
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Якщо б не було війни і епідемії, я б з великим інтересом спостерігав би, як "накачаний" Саакашвілі "руйнує" чинну владу, затіняє президента тощо. Але я розумію, що це вкрай небезпечно не тільки для країни, але і для кожного з нас. Тому відмову Шмигаля вносити до ВР подання про призначення МС віце-прем"єром з реформ я сприймаю як позитив!!!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Сдулись как ло жо пые...)))
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Бачурин Андрей, не придуривайся, пукистанский холоп, поросячий твой родной язык, судя по твоему поросячьему визжанию:))
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Бачурин Андрей, пнх
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