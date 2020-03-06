Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що піде з поста, якщо не виправдає сподівань українців.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на бліц-питання.

"Я піду з поста, якщо не виправдаю сподівань українців", – сказав Шмигаль.

Денис Шмигаль

Відповідаючи на запитання, у яких випадках він може відмовити президенту України, Шмигаль сказав: "Я відмовлю президенту у різних випадках, але не уявляю, що президент може щось попросити, що є незаконним, або що спричинить мою відмову".

Нагадаємо, що 5 березня відбулося перше засідання оновленого Кабміну з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Воно було присвячено підготовчим і технічним кадровим питанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Також нардепи підтримали призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра і затвердили і новий уряд.

Читайте на OBOZREVATEL повне досьє на міністрів нового уряду, яких підтримала Верховна Рада 4 березня 277 голосами "за". Відзначимо, зберегти свої крісла вдалося лише деяким міністрам Кабміну Гончарука.

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