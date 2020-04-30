Шмигаль розповів про зняття карантину в Україні і відповів на скандал з "Велюром"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що на наступному засіданні Кабінету міністрів буде розглядатися питання пом'якшення умов карантину.

Прем'єр також натякнув, що ресторан нардепа Миколи Тищенка "Велюр", який потрапив у скандал, не є винятком і повинен дотримуватися вимог закону. Подробицями він поділився ввечері в середу, 29 квітня, на своїй сторінці в Facebook.

"Карантин не буде тривати вічно. Україна вчасно в нього зайшла і вчасно з нього вийде. Кожен етап зняття обмежень передбачає відкриття закладів із чіткими вимогами до дотримання санітарних норм. На наступному засіданні плануємо розглянути ряд рішень щодо зменшення карантину", – розповів Шмигаль.

Шмигаль розповів про зняття карантину в Україні Економічна правда

За словами прем'єра, він доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для безпечної роботи об'єктів, які поступово будуть відкриватися.

"Адже ми повинні не просто відкрити магазини, перукарні і кафе, ми повинні створити умови, за яких перебування там людей не загрожуватиме новим спалахом хвороби", – пояснив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що уряд не забуває про людей і бізнес.

"Ми вже почали виплати одноразової допомоги пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення, а також збільшили виплати допомоги із тимчасового безробіття. Додатково уряд схвалив виділення коштів з Фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей ФОП першої і другої групи", – поділився він.

"Хочу акцентувати, що ми не зупиняли всю економіку. Найбільші обмеження стосуються галузі харчування і роздрібної торгівлі. Вважаю, що в цій сфері не повинно бути обраних. Правила для всіх однакові", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль заявив, що уряд не виключає введення адаптивного карантину після 12 травня в окремих регіонах, де будуть зафіксовані різкі спалахи коронавірусу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!