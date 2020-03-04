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4 березня • оновлено в 17:01
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Шмигаль розповів, коли призначать усіх нових міністрів

3.4т
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Віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль, якому пророкують місце глави Кабміну, пообіцяв, що протягом двох тижнів в Україні сформують новий уряд.

Про це OBOZREVATEL розповіли джерела в "Слузі народу" після засідання президентської фракції.

Зазначається, Шмигаль приблизно 20 хвилин спілкувався з депутатами та відповідав на їхні запитання. Попередньо, частину міністрів призначать сьогодні, 4 березня, інших же чиновників – пізніше.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Ліга

Додамо, що вакантними залишаються три відомства, оскільки немає придатних кандидатів. Ще чотири міністерства розділять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим прем'єр-міністром України, найімовірніше, стане чинний віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Шмигаль заробив мільйони в холдингу ДТЕК, а більшість майна записав на свою дружину Катерину.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина удивительная страна, жители которой гордятся тем, что каждые 4 года выбирают себе президента хуже предыдущего.____
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Уукроинци, вы боитесь. Всего. Себя, СБУ, «правосеков», «айдаровцев», соседей. Вы боитесь красного знамени, георгиевской ленты. Вы боитесь правды. Вы боитесь памятников. Вы боитесь нашей общей истории, для этого отменили Дед Мороза, 9 Мая и придумали себе голодомор, хотя в России и Казахстане погибло в те года в 6 раз больше людей, чем на Украине. Вы даже уже боитесь родного русского языка. Вы боитесь быть людьми. Зачем вы так оскотинились? ____
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как можно жить с такой фамилией?
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Zhikharev Dmitry, це нормальная рагульская фамилия
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