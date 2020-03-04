Шмигаль розповів, коли призначать усіх нових міністрів

Віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль, якому пророкують місце глави Кабміну, пообіцяв, що протягом двох тижнів в Україні сформують новий уряд.

Про це OBOZREVATEL розповіли джерела в "Слузі народу" після засідання президентської фракції.

Зазначається, Шмигаль приблизно 20 хвилин спілкувався з депутатами та відповідав на їхні запитання. Попередньо, частину міністрів призначать сьогодні, 4 березня, інших же чиновників – пізніше.

Денис Шмигаль Ліга

Додамо, що вакантними залишаються три відомства, оскільки немає придатних кандидатів. Ще чотири міністерства розділять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим прем'єр-міністром України, найімовірніше, стане чинний віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Шмигаль заробив мільйони в холдингу ДТЕК, а більшість майна записав на свою дружину Катерину.

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