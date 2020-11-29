Шмигаль провів зустріч із турецькими інвесторами в Стамбулі: про що говорили

У Стамбулі 29 листопада відбулася зустріч української делегації на чолі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем із представниками турецьких топкомпаній із загальним портфелем інвестицій у 5 млрд доларів.

На ній також були присутні віцепрем’єр-міністр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій та інші. Учасники круглого столу обговорили пріоритетні напрями розвитку співпраці двох країн у сфері бізнесу й інвестування, повідомляє сайт Кабміну.

Шмигаль зазначив, що попри пандемію COVID-19 Україна й Туреччина активно розвивають двосторонні відносини. Він також наголосив, що наша країни останнім часом зробила багато конкретних кроків назустріч інвесторам.

"Це лібералізація ринку землі сільськогосподарського призначення, медична реформа, розвиток електронного урядування, а також полегшення умов для ведення бізнесу й інвестування, зокрема розвиток державно-приватного партнерства", – пояснив прем’єр.

Шмигаль на зустрічі в Стамбулі kmu.gov.ua

За його словами, Україна має амбітні плани щодо побудови та реконструкції української інфраструктури. Йдеться про автомобільні дороги, мости, енергетичну та медичну інфраструктури, а також у сфері водопостачання та переробки сміття.

"Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрями, це державно-приватне партнерство та державні гарантії. Нині ми працюємо та вже зробили суттєвий прогрес у законодавчому колі в просуванні таких інструментів в Україні", – сказав Шмигаль.

Зустріч української делегації з турецькими інвесторами kmu.gov.ua

Турецьким підприємцям глава Кабміну розповів, що найперспективнішими сферами для інвестицій в Україні є агропромисловий комплекс, переробна промисловість, енергетика, інфраструктура, туристична галузь, а також ті сфери, де наша країна має конкурентні переваги, зокрема ІТ.

Денис Шмигаль kmu.gov.ua

"Переконаний, що настав час для нових, ще більш масштабних історій успіху між нашими державами. Україна має широкий спектр пропозицій для інвестування та реалізації сучасних проєктів… Одним зі значних кроків у розвитку наших двосторонніх відносин має стати підписання Угоди про вільну торгівлю", – підсумував Шмигаль.

Прем'єр-міністр України на зустрічі з турецькими інвесторами kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що зона про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем набуде чинності 1 січня 2021 року.