Шмигаль пригрозив мерам міст за відмову від карантину вихідного дня
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мери міст не мають повноважень дозволяти працювати закладам, діяльність яких заборонено правилами карантину вихідного дня в Україні.
Про це він сказав на селекторній нараді з керівниками областей щодо ситуації з поширенням коронавірусу на території країни. На ній також були присутні керівники міністерств і апарату РНБО, передає пресслужба уряду.
Зокрема, глава Кабміну нагадав головам ОДА про набуття чинності змін до постанови №641 щодо посилення протиепідемічних заходів на всій території України, якою передбачено дію щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він наголосив, що в цей час визначені в переліку заклади підлягають закриттю або не мають приймати відвідувачів.
"У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Карантин вихідного дня стосується лише визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних", – висловив прем’єр обурення відмовою мерів деяких міст виконувати настанови влади щодо нових карантинних обмежень.
Шмигаль доручив головам облдержадміністрацій скоординувати роботу місцевої поліції, а також Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які з 00:00 суботи й до 00:00 понеділка не повинні приймати відвідувачів.
Зі свого боку глава МВС Арсен Аваков запевнив, що представники влади вже провели перемовини з усіма великими торговельними мережами. За його словами, всі учасники ринку запевнили, що будуть працювати згідно із законодавством. Також міністр попередив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.
Фахівцям Держпродспоживслужби спільно з правоохоронцями було доручено здійснювати перевірки щодо дотримання протиепідемічних заходів у невеликих магазинах та на продуктових ринках в українських містах під час дії карантину вихідного дня.
Нагадаємо, що з п'ятниці, 13 листопада, в Україні почала діяти постанова Кабінету міністрів про карантин вихідного дня, яка, однак, не стосуватиметься релігійних заходів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів ухвалив рішення запровадити в Україні карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада. Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Зокрема, країна відмовляється від дії адаптивного карантину, натоміть переходить на загальнодержавний із обмеженнями, які діяли в регіонах із "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки.
У день засідання Кабміну 11 листопада представники ресторанного бізнесу, працівники барів і кафе у більш ніж 20 містах вийшли на мітинги проти карантину вихідного дня. Українці вважають нові обмеження знищенням їхнього бізнесу.
Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" випустила рекламу, в якій заявила, що буде працювати також в суботу та неділю. Нехтуючи всіма заборонами, в компанії анонсували продаж не тільки будматеріалів, але і продуктів, медикаментів і навіть палива для машин.
Після скандалу в "Епіцентрі" уточнили, що в магазинах продаватимуть у вихідні лише продукти, медичні товари та засоби гігієни. Згодом мережа вкотре змінила своє рішення щодо роботи під час карантину вихідного дня, заявиши, що її магазини не працюватимуть.
Крім цього, 12 листопада частина міст України відмовилася від карантину вихідного дня.
У Черкасах влада теж офіційно відмовилася від карантину у вихідні. Мер Анатолій Бондаренко заявив, що не бачить необхідності вводити такі жорсткі заходи.
13 листопада підприємці Харкова та області продовжили протести проти введення карантину вихідного дня.