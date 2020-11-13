Шмигаль пригрозив мерам міст за відмову від карантину вихідного дня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мери міст не мають повноважень дозволяти працювати закладам, діяльність яких заборонено правилами карантину вихідного дня в Україні.

Про це він сказав на селекторній нараді з керівниками областей щодо ситуації з поширенням коронавірусу на території країни. На ній також були присутні керівники міністерств і апарату РНБО, передає пресслужба уряду.

Зокрема, глава Кабміну нагадав головам ОДА про набуття чинності змін до постанови №641 щодо посилення протиепідемічних заходів на всій території України, якою передбачено дію щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він наголосив, що в цей час визначені в переліку заклади підлягають закриттю або не мають приймати відвідувачів.

"У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Карантин вихідного дня стосується лише визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних", – висловив прем’єр обурення відмовою мерів деяких міст виконувати настанови влади щодо нових карантинних обмежень.

Інфографіка щодо особливостей карантину вихідного дня

Шмигаль доручив головам облдержадміністрацій скоординувати роботу місцевої поліції, а також Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які з 00:00 суботи й до 00:00 понеділка не повинні приймати відвідувачів.

Зі свого боку глава МВС Арсен Аваков запевнив, що представники влади вже провели перемовини з усіма великими торговельними мережами. За його словами, всі учасники ринку запевнили, що будуть працювати згідно із законодавством. Також міністр попередив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.

Фахівцям Держпродспоживслужби спільно з правоохоронцями було доручено здійснювати перевірки щодо дотримання протиепідемічних заходів у невеликих магазинах та на продуктових ринках в українських містах під час дії карантину вихідного дня.

Нагадаємо, що з п'ятниці, 13 листопада, в Україні почала діяти постанова Кабінету міністрів про карантин вихідного дня, яка, однак, не стосуватиметься релігійних заходів.

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